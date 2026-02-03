Barışı dinamitleyen altında kalır

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son anlaşmalarla Suriye halkının önünde yeni bir sayfa açıldığına işaret ederek “Her kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse, açık ve net söylüyorum, bunun altında kalacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de barış ve istikrara katkı veren her anlaşmanın makul ve makbul olduğunu belirterek açılan yeni sayfayı dinamitlemeye teşebbüs edenlerin bunun altına kalacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Külliye’deki toplantı 2,5 saat sürdü. Erdoğan, toplantı sonrası millete seslenerek önemli mesajlar verdi. İslam aleminin Leyle-i Berat'ını tebrik eden Erdoğan, huzur ve afiyet içerisinde 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e erişilmesi temennisinde bulundu.
23 YILDIR AHDİMİZE SADIK KALDIK
Göreve geldiklerinde, Türkiye'yi her alanda kalkındıracaklarını, yurdu daha emniyetli, huzurlu, müreffeh ve bayındır hale getireceklerini, Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artıracaklarını ifade ettiklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:
Hangi makamda olursak olalım, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye için aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. Allah'a hamdolsun 23 yıldır milletimize olan ahdimize sadık kalıyoruz. 23 yıldır 86 milyonun her bir ferdine hizmetkarlık ediyoruz. 23 yıldır aşkla koşuyor, 'Aşkınan koşan yorulmaz' diyoruz. Ana muhalefet partisi gibi 'Atam izindeyiz' deyip, yılın tamamında izin yapanlardan, maaşını alamayan emekçi kardeşlerimiz eylemdeyken, tropik adalarda keyif çatanlardan değiliz.
TURİZMDE HEDEF 68 MİLYAR DOLAR
Her alanda olduğu gibi ulaştırmada da hedeflerinin büyük olduğunu ifade eden Erdoğan, halihazırda 3 bin 49 kilometre olan bölünmüş yol ağını ilk aşamada 31 bin 250 kilometreye, ardından da 38 bin 60 kilometreye çıkaracaklarını vurguladı. Erdoğan, "Milyarlarca liralık yolsuzluklarla belediyelerden yolunu bulanlara rağmen biz, milletimiz için yeni yollar inşa etmeye, Türkiye'nin yolunu ve ufkunu açmaya sabırla devam edeceğiz" diye konuştu. Erdoğan ayrıca "2026 yılı için hedefimiz 68 milyar dolar turizm geliri elde etmek" ifadelerini kullandı. İktidarı devraldıklarında 27 milyar dolar olan rezervlerin, geçen hafta itibarıyla 215,6 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, bunların milletçe herkesi sevindiren, umutlandıran, heyecanlandıran gelişmeler olduğunu dile getirdi.
TEK SURİYE TEMELİNDE ÇÖZÜM
Konuşmasında Suriye’deki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisinin bu alanda da çuvalladığını kaydetti. “Türkiye olarak komşumuz Suriye'nin bir an önce iç barışını tesis etmesini samimiyetle arzu ediyoruz” diyen Erdoğan, şunları ifade etti:
Suriye'de barışa ve istikrara katkı veren, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini garanti eden her adım bizim için makul ve makbuldür. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden, tek ordu, tek devlet ve tek Suriye temelinde çözülmesi çok önemlidir. Suriye hükümeti ile SDG denilen yapı arasında 18 Ocak ve 30 Ocak'ta varılan anlaşmaları bu zaviyeden değerlendiriyoruz. Son anlaşmalarla Suriye halkının önünde yeni bir sayfa açılmıştır. Temennimiz bu yeni sayfanın çatışma ve gerilimle değil, huzurla, barışla, kalkınma ve refahla doldurulmasıdır. Her kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse, açık ve net söylüyorum, bunun altında kalacaktır. Bugün veya gelecekte, ne uğruna olursa olsun, terörden medet umanlar, teröre başvuranlar hiçbir şekilde sonuç alamayacaklarını bilmelidir. İpe un serme, ayak direme, oyalama gibi ucuz hesaplara başvurulmadan, anlaşmanın ruhuna uygun bir şekilde hayata geçirilmesini ümit ediyoruz. Türkiye, çatışmaları körükleyen, gerilime yatırım yapan, insan hayatını hiçe sayan, bütün kan tüccarlarının karşısında kararlılıkta duracaktır.
Üreticiye finansman müjdesi
- Konuşmasında imalat sanayiini güçlü bir şekilde desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
İmalat sanayii işletmelerimizin finansmana erişimde yaşadıkları zorlukları hafifletecek yeni bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüm imalat sanayi işletmelerine açık, 100 milyar lira büyüklüğünde, uygun koşullu bir finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı sunulacak pakette finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak. İstihdam yoğunlukları ile orantılı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi imkanını sunacağız. Finansman paketini aynı zamanda kredi kefalet paketiyle de destekliyoruz. KOBİ'lerimiz teminat sorunu yaşamadan bu kredi imkanına ulaşabilecek. Ayrıca istihdamını koruyan KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığı ile 10 puan indirim imkanı sağlayacağız.
Bugün S. Arabistan’da yarın Mısır’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Suudi Arabistan'ı, yarın ise Mısır'ı ziyaret edecek.
Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-S. Arabistan işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Erdoğan, Riyad'dan Kahire'ye geçerek Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecek. Erdoğan, Mısır'da başta Filistin olmak üzere pek çok konuyu ele alacak.