Bitlis’te yağış sonrası 6 farklı noktada heyelan meydana geldi

23:242/02/2026, Pazartesi
IHA
Yetkililer, vatandaşları dikkatli olma konusunda uyardı
Yetkililer, vatandaşları dikkatli olma konusunda uyardı

Bitlis Valiliği, Hizan ve Mutki ilçelerinde toplam 6 farklı noktada heyelan yaşandığını belirtti. Valilik, heyelan nedeniyle kapanan yolun yeniden ulaşıma açıldığını bildirildi.

Bitlis’in Hizan ve Mutki ilçelerinde etkili olan yağışların ardından 6 farklı noktada heyelan meydana geldi.


Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hizan ve Mutki ilçelerinde toplam 6 farklı noktada heyelan yaşandığı belirtildi. Meydana gelen toprak kaymalarına İl Özel İdaresi ekiplerinin hızlı şekilde müdahale ettiği, çalışmalar sonucunda birçok köy yolunun kısmen ulaşıma açıldığı ifade edildi. Mutki ilçesine bağlı Ballı ve Kovanlı grup köy yoluna düşen dev kayalar, iş makineleri yardımıyla kaldırıldı. Heyelan nedeniyle kapanan yolun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.


Yetkililer, yağışların bölgede devam ettiğine dikkat çekerek, yeni heyelan ve toprak kaymalarına karşı vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmaları uyarısında bulundu.



#Mutki
#Ulaşım
#Heyelan
