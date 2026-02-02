Bitlis’te yağış sonrası 6 farklı noktada heyelan meydana geldi

Bitlis’in Hizan ve Mutki ilçelerinde etkili olan yağışların ardından 6 farklı noktada heyelan meydana geldi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hizan ve Mutki ilçelerinde toplam 6 farklı noktada heyelan yaşandığı belirtildi. Meydana gelen toprak kaymalarına İl Özel İdaresi ekiplerinin hızlı şekilde müdahale ettiği, çalışmalar sonucunda birçok köy yolunun kısmen ulaşıma açıldığı ifade edildi. Mutki ilçesine bağlı Ballı ve Kovanlı grup köy yoluna düşen dev kayalar, iş makineleri yardımıyla kaldırıldı. Heyelan nedeniyle kapanan yolun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.