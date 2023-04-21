Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eşkıya anında yakalandı konu yargıda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bayram sonrası açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. Gidilmedik il bırakmak istemiyoruz. Hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak. Deprem bölgesinden sonra şehir mitinglerimize devam edeceğiz. İnşallah yarın Nurdağı'ndayız oradan Gaziantep'e geçeceğim. Yetiştirebilirsem Hatay'a geçeceğim. Açılışlardan çok mitinglere önem vereceğim. Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum.
Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir beklenti içerisine girecek, bir rant beklentisine girecek değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını yapacaktır. Biz buralarda çok şehitler de verdik.