Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eşkıya anında yakalandı konu yargıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Karadeniz gazı ile ilgili Şu an itibarıyla bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor ki bu rezervi, üretimi artırma noktasında. Karadeniz gazımızı milletimizle buluşturacağız.