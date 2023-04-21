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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eşkıya anında yakalandı konu yargıda

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ilçe binasına yapılan saldırıya ilişkin, 'Rant beklentisi içerisinde değilim. Eşkıya anında yakalandı, konu yargıda.' dedi.

08:33 . 21/04/2023 الجمعة
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
Karadeniz gazı ile ilgili Şu an itibarıyla bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor ki bu rezervi, üretimi artırma noktasında. Karadeniz gazımızı milletimizle buluşturacağız.
Deprem bölgesine ziyaret

Bayram sonrası açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. Gidilmedik il bırakmak istemiyoruz. Hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak. Deprem bölgesinden sonra şehir mitinglerimize devam edeceğiz. İnşallah yarın Nurdağı'ndayız oradan Gaziantep'e geçeceğim. Yetiştirebilirsem Hatay'a geçeceğim. Açılışlardan çok mitinglere önem vereceğim. Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum.

Togg uluslararası bir marka
Togg'un teslimat tırları yollarda. Lider dostlarımıza bu aracımızı gönderdik. Çok çok memnunlar. Sadece bir ulusal marka değil uluslararası bir marka TOGG. İnanıyorum ki ülkemde TOGG'u tercih edenler memnun kalacaklar..
AK Parti ilçe binasına yapılan saldırı

Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir beklenti içerisine girecek, bir rant beklentisine girecek değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını yapacaktır. Biz buralarda çok şehitler de verdik.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Bayram namazı
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