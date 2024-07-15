En düşük emekli maaşına zamda tarih belli oldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin olarak en düşük emekli maaşına yönelik yapılacak olan zammı bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını belirtti.





"Bu akşam netleşecek"

Güler sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz."





Milyonlarca emekliyi etkileyecek olan zamla birlikte en düşük emekli aylığının 12-13 bin lira seviyelerine çıkması bekleniyor.





Emekli maaşları ne zaman ödenir?

Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor. Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.





SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor. Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaş almaya hak kazanıyor. Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyorlar.





En düşük emekliye ödenen fark yüzde 100'ü aşabilir

Kök maaşı 6 bin lira seviyesinde olan bir emekliye 10 bin lira maaş verildiği için aradaki yüzde 66 fark veriliyor. 6 bin lira kök maaşı olan bir emekliye 13 bin lira maaş verildiğinde bu fark yüzde 116'ya yükseliyor.



