İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

09:013/02/2026, Salı
AA
Kentte ana arter, caddeler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da haftanın ikinci iş günü bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA DA YOĞUNLUK OLUŞTU

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor. Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yoluda Yenibosna bölgesinde Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa'dan Seyrantepe'ye kadar trafik ağır seyrediyor.

Öte yandan, vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde yoğunluk gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 60, Anadolu Yakası'nda yüzde 80 ve kent genelinde yüzde 69 olarak ölçüldü.



#Anadolu Yakası
#İstanbul
#trafik yoğunluğu
