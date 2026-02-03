O krem sadece öğretmenlere göreymiş!

Yeni Şafak, minik M.’nin annesinin Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’nde 26 Ocak’ta verdiği ifadeye ulaştı. 22 Ocak akşam saatlerinde 6 yaşındaki M. ile oyun oynamaya başladıklarını anlatan anne, "Oğlumdan daha fazla şey öğrenmeye çalıştım. Bu esnada oğlum bana ‘Üstüme yat’ diyerek kendisine yapılan bir masajdan bahsetti" dedi. Küçük çocuğun masaj sırasında çilekli bir kremden söz ettiğini ifade eden anne, "Oğlum bu kremin sadece öğretmenlere göre olduğunu anlattı" diye konuştu.