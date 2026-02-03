O krem sadece öğretmenlere göreymiş!

İBB’ye ait Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’nde (ÇEM) 6 yaşındaki M.’ye yönelik istismar iddialarının yankıları sürüyor.
Yeni Şafak, minik M.’nin annesinin Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’nde 26 Ocak’ta verdiği ifadeye ulaştı. 22 Ocak akşam saatlerinde 6 yaşındaki M. ile oyun oynamaya başladıklarını anlatan anne, "Oğlumdan daha fazla şey öğrenmeye çalıştım. Bu esnada oğlum bana ‘Üstüme yat’ diyerek kendisine yapılan bir masajdan bahsetti" dedi. Küçük çocuğun masaj sırasında çilekli bir kremden söz ettiğini ifade eden anne, "Oğlum bu kremin sadece öğretmenlere göre olduğunu anlattı" diye konuştu.
SES KAYITLARI POLİSTE
Güzeltepe ÇEM’de sınıfların hayvan figürleriyle isimlendirildiğini de anlatan anne, “Oğlum bana üst katta piranalar sınıfı olduğunu, içeride saçı olmayan yaşlı insanların olduğunu söyledi. Bildiğim kadarıyla kurumda pirana isimli bir sınıf yok” ifadelerini kullandı. Anne, oyun sırasında kaydettiği sesleri de polis ekipleriyle paylaştı.
SPOR HOCASI İŞARET EDİLİYOR
Güzeltepe ÇEM’de aynı yaş grubunda olmayan çocuklara ait beyanların örtüşmesi, skandalın boyutunu gözler önüne seriyor. 3 yaşındaki U’nun ailesinin şikayetiyle başlayan süreçte 6 yaşındaki M’nin beyanları, kurumda spor hocalığı yapan Ö.D’yi işaret ediyor.