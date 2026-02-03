Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
O krem sadece öğretmenlere göreymiş!

O krem sadece öğretmenlere göreymiş!

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:003/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
ÇEM.
ÇEM.

İBB’ye ait Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’nde (ÇEM) 6 yaşındaki M.’ye yönelik istismar iddialarının yankıları sürüyor.

Yeni Şafak, minik M.’nin annesinin Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’nde 26 Ocak’ta verdiği ifadeye ulaştı. 22 Ocak akşam saatlerinde 6 yaşındaki M. ile oyun oynamaya başladıklarını anlatan anne, "Oğlumdan daha fazla şey öğrenmeye çalıştım. Bu esnada oğlum bana ‘Üstüme yat’ diyerek kendisine yapılan bir masajdan bahsetti" dedi. Küçük çocuğun masaj sırasında çilekli bir kremden söz ettiğini ifade eden anne, "Oğlum bu kremin sadece öğretmenlere göre olduğunu anlattı" diye konuştu.

SES KAYITLARI POLİSTE

Güzeltepe ÇEM’de sınıfların hayvan figürleriyle isimlendirildiğini de anlatan anne, “Oğlum bana üst katta piranalar sınıfı olduğunu, içeride saçı olmayan yaşlı insanların olduğunu söyledi. Bildiğim kadarıyla kurumda pirana isimli bir sınıf yok” ifadelerini kullandı. Anne, oyun sırasında kaydettiği sesleri de polis ekipleriyle paylaştı.

SPOR HOCASI İŞARET EDİLİYOR

Güzeltepe ÇEM’de aynı yaş grubunda olmayan çocuklara ait beyanların örtüşmesi, skandalın boyutunu gözler önüne seriyor. 3 yaşındaki U’nun ailesinin şikayetiyle başlayan süreçte 6 yaşındaki M’nin beyanları, kurumda spor hocalığı yapan Ö.D’yi işaret ediyor.



#İBB
#ÇEM
#istismar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul İmsakiye 2026: İstanbul'da sahur ve iftar vakti saat kaçta? Ezan kaçta okunuyor? Diyanet İstanbul Ramazan İmsakiyesi