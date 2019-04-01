Kocaeli Seçim 2019 - Kocaeli Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Kocaeli Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Kocaeli ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Kocaeli seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Kocaeli ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Kocaeli ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Kocaeli 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kocaeli Gebze Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kocaeli Gölcük Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kocaeli Kandıra Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kocaeli Karamürsel Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kocaeli Körfez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kocaeli Derince Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kocaeli Başiskele Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kocaeli Çayırova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kocaeli Darıca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kocaeli Dilovası Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Kocaeli İzmit Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kocaeli Kartepe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

KOCAELİ

Kocaeli ili, Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde, 29° 22'—30° 21' doğu boylamı, 40° 31'—41° 13' kuzey enlemi arasında yer alır.

Kocaeli'ni 2018 yılı itibariye nüfusu 1.906.391'dir. Bu nüfus, 963.326 erkek ve 943.065 kadından oluşmaktadır.Yüzde olarak ise: %50,53 erkek, %49,47 kadındır.

Doğu ve güneydoğusunda Sakarya, güneyinde Bursa illeri, batısında Yalova ili, İzmit Körfezi, Marmara Denizi ve İstanbul ili, kuzeyde de Karadeniz'le çevrilidir. İl merkezi İzmit'in doğusundan geçen 30° doğu boylamı Türkiye saati için esas kabul edilir. Kocaeli ilinin yüzölçümü 3.505 km2'dir. Asya ile Avrupa'yı birleştiren önemli bir yol kavşağında bulunmakta­dır. Doğal bir liman olan İzmit Körfezi işlek bir deniz yoludur. İlin kuzeybatı yüzündeki İstanbul il sınırı, Darıca ile İstanbul arasında akan Kemiklidere'nin doğusundan geçer. Güneybatıda İstanbul-Kocaeli sınırı İzmit Körfezi'nin karşı kıyısında Yalova topraklarıyla son bulur. Bursa sınırını Samanlı Dağları'nın tepelerinden geçen hat oluşturmaktadır.