Şanlıurfa seçim sonuçları! 2019 Şanlıurfa yerel seçimlerinde kim kazandı? Şanlıurfa Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları 2019 Şanlıurfa Seçim Sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları ne durumda? Şanlıurfa'da kim belediye başkanı oldu sorularının cevabı merak ediliyor. Şanlıurfa seçim sonuçlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi 01 Nisan 2019, 09:40 Son Güncelleme: 01 Nisan 2019, 12:41 Yeni Şafak