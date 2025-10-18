Makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

İstanbul'da O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkiinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak 2 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Topkapı istikametine doğru makas atarak ilerleyen Baran D.'nin kullandığı 34 BK 5286 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde İsa G. yönetimindeki 34 FSS 87 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan araç, ardından Hasan D.'nin kullandığı 59 EC 602 plakalı başka bir otomobile çarparak durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 3 araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.