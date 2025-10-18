Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

23:0518/10/2025, Saturday
DHA
Sonraki haber
Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak 2 araca çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkiinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak 2 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Topkapı istikametine doğru makas atarak ilerleyen Baran D.'nin kullandığı 34 BK 5286 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde İsa G. yönetimindeki 34 FSS 87 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan araç, ardından Hasan D.'nin kullandığı 59 EC 602 plakalı başka bir otomobile çarparak durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 3 araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



#İstanbul
#Bayrampaşa
#Makas
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?