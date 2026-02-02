Yeni Şafak
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kardeş yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kardeş yaralı

22:352/02/2026, Pazartesi
Turgutlu’daki kazada motosikletteki iki kardeş yaralandı.
Turgutlu’daki kazada motosikletteki iki kardeş yaralandı.

Manisa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kardeş yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kardeşten 1'i ağır yaralandı.

Murat Y'nin kullandığı 35 AZD 252 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolu Ergenekon Mahallesi Kavşağı'nda, 45 AGE 395 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan Tayfun Ş. (32) ile kardeşi Bekir Ş. (30) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tayfun Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



