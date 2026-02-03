Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Turgutlu’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir kardeş öldü

Turgutlu’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir kardeş öldü

00:433/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Pekdemir Kavşağı’ndaki kazada bir kardeş yaşamını yitirdi.
Pekdemir Kavşağı’ndaki kazada bir kardeş yaşamını yitirdi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Pekdemir Kavşağı’nda yaşanan kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 20.00 sıralarında E-96 Devlet Karayolu üzerindeki Pekdemir Kavşağı’nda meydana geldi. M.Y. idaresindeki 35 ADS 252 plakalı otomobil, Salihli yönünden İzmir istikametine seyir halindeyken Yedi Eylül yolu üzerinden Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi yönüne ilerleyen Tayfun Şevikyürek yönetimindeki 45 AGE 395 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Tayfun Şevikyürek ağır yaralanırken, arkasında oturan kardeşi Bekir Şevikyürek hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tayfun Şevikyürek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.



#Manisa
#Turgutlu
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul İmsakiye 2026: İstanbul'da sahur ve iftar vakti saat kaçta? Ezan kaçta okunuyor? Diyanet İstanbul Ramazan İmsakiyesi