Yerel Seçim 2019
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Diyarbakır Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları! Canlı

Diyarbakır 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Diyarbakır Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Diyarbakır Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır seçim sonuçları.
Diyarbakır seçim sonuçları.

Diyarbakır Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Diyarbakır ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Diyarbakır seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Diyarbakır ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Diyarbakır ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Diyarbakır 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Bismil Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Çermik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Çınar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Çüngüş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Dicle Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Ergani Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Hani Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Hazro Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Kulp Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Lice Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Diyarbakır Silvan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Eğil Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Kocaköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Bağlar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Kayapınar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Sur Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Yenişehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

DİYARBAKIR

Diyarbakır, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on ikinci şehri. TÜİK 2018 itibarıyla 1.732.396 nüfusa sahiptir. İlin yüz ölçümü: 15.168 m²'dir. Denizden yüksekliği 674 m'dir. Diyarbakır kent merkezi yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahiptir.

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