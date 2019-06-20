23 Haziran 2019 İstanbul Yerel Seçim Sonuçları
Diğer
%0
oy
İstanbul İli Seçim Sonuçları
Belediye Başkan Adayları
- Binali Yıldırım AK Parti
- Ekrem İmamoğlu CHP
- Necdet Gökçınar SP
- Mustafa İlker Yücel VP
- Dursunali Bacıoğlu Bağımsız
- Katılım oranı % 0
- Toplam seçmen10.570.939
- Kullanılan oy0
- Geçerli oy0
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 149.997.024
- 30 Mar 148.936.053
- 30 Mar 148.548.585
Belediye Başkan Adayları
- Binali Yıldırım AK Parti
- Ekrem İmamoğlu CHP
- Necdet Gökçınar SP
- Mustafa İlker Yücel VP
- Dursunali Bacıoğlu Bağımsız
- Katılım oranı % 0
- Toplam seçmen10.570.939
- Kullanılan oy0
- Geçerli oy0
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 149.997.024
- 30 Mar 148.936.053
- 30 Mar 148.548.585
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Adalar - %0 - -
- Arnavutköy - %0 - -
- Ataşehir - %0 - -
- Avcılar - %0 - -
- Bağcılar - %0 - -
- Bahçelievler - %0 - -
- Bakırköy - %0 - -
- Başakşehir - %0 - -
- Bayrampaşa - %0 - -
- Beşiktaş - %0 - -
- Beykoz - %0 - -
- Beylikdüzü - %0 - -
- Beyoğlu - %0 - -
- Büyükçekmece - %0 - -
- Çatalca - %0 - -
- Çekmeköy - %0 - -
- Esenler - %0 - -
- Esenyurt - %0 - -
- Eyüpsultan - %0 - -
- Fatih - %0 - -
- Gaziosmanpaşa - %0 - -
- Güngören - %0 - -
- Kadıköy - %0 - -
- Kağıthane - %0 - -
- Kartal - %0 - -
- Küçükçekmece - %0 - -
- Maltepe - %0 - -
- Pendik - %0 - -
- Sancaktepe - %0 - -
- Sarıyer - %0 - -
- Silivri - %0 - -
- Sultanbeyli - %0 - -
- Sultangazi - %0 - -
- Şile - %0 - -
- Şişli - %0 - -
- Tuzla - %0 - -
- Ümraniye - %0 - -
- Üsküdar - %0 - -
- Zeytinburnu - %0 - -
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 0 25 -25
- CHP 0 14 -14
- SP 0 0 0
- VP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin İstanbul ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Adalar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Adalar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Adalar (30 Mar 14) - - - - - -
- Arnavutköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Arnavutköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Arnavutköy (30 Mar 14) - - - - - -
- Ataşehir % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Ataşehir % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Ataşehir (30 Mar 14) - - - - - -
- Avcılar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Avcılar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Avcılar (30 Mar 14) - - - - - -
- Bağcılar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Bağcılar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Bağcılar (30 Mar 14) - - - - - -
- Bahçelievler % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Bahçelievler % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Bahçelievler (30 Mar 14) - - - - - -
- Bakırköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Bakırköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Bakırköy (30 Mar 14) - - - - - -
- Başakşehir % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Başakşehir % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Başakşehir (30 Mar 14) - - - - - -
- Bayrampaşa % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Bayrampaşa % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Bayrampaşa (30 Mar 14) - - - - - -
- Beşiktaş % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Beşiktaş % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Beşiktaş (30 Mar 14) - - - - - -
- Beykoz % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Beykoz % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Beykoz (30 Mar 14) - - - - - -
- Beylikdüzü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Beylikdüzü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Beylikdüzü (30 Mar 14) - - - - - -
- Beyoğlu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Beyoğlu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Beyoğlu (30 Mar 14) - - - - - -
- Büyükçekmece % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Büyükçekmece % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Büyükçekmece (30 Mar 14) - - - - - -
- Çatalca % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Çatalca % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Çatalca (30 Mar 14) - - - - - -
- Çekmeköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Çekmeköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Çekmeköy (30 Mar 14) - - - - - -
- Esenler % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Esenler % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Esenler (30 Mar 14) - - - - - -
- Esenyurt % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Esenyurt % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Esenyurt (30 Mar 14) - - - - - -
- Eyüpsultan % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Eyüpsultan % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Eyüpsultan (30 Mar 14) - - - - - -
- Fatih % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Fatih % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Fatih (30 Mar 14) - - - - - -
- Gaziosmanpaşa % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Gaziosmanpaşa % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Gaziosmanpaşa (30 Mar 14) - - - - - -
- Güngören % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Güngören % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Güngören (30 Mar 14) - - - - - -
- Kadıköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Kadıköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Kadıköy (30 Mar 14) - - - - - -
- Kağıthane % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Kağıthane % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Kağıthane (30 Mar 14) - - - - - -
- Kartal % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Kartal % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Kartal (30 Mar 14) - - - - - -
- Küçükçekmece % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Küçükçekmece % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Küçükçekmece (30 Mar 14) - - - - - -
- Maltepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Maltepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Maltepe (30 Mar 14) - - - - - -
- Pendik % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Pendik % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Pendik (30 Mar 14) - - - - - -
- Sancaktepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Sancaktepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Sancaktepe (30 Mar 14) - - - - - -
- Sarıyer % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Sarıyer % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Sarıyer (30 Mar 14) - - - - - -
- Silivri % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Silivri % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Silivri (30 Mar 14) - - - - - -
- Sultanbeyli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Sultanbeyli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Sultanbeyli (30 Mar 14) - - - - - -
- Sultangazi % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Sultangazi % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Sultangazi (30 Mar 14) - - - - - -
- Şile % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Şile % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Şile (30 Mar 14) - - - - - -
- Şişli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Şişli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Şişli (30 Mar 14) - - - - - -
- Tuzla % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Tuzla % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Tuzla (30 Mar 14) - - - - - -
- Ümraniye % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Ümraniye % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Ümraniye (30 Mar 14) - - - - - -
- Üsküdar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Üsküdar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Üsküdar (30 Mar 14) - - - - - -
- Zeytinburnu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer
- Zeytinburnu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
- Zeytinburnu (30 Mar 14) - - - - - -
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
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