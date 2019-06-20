Seçim İstanbul Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 İstanbul Yerel Seçim sonuçları

23 Haziran 2019 İstanbul Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Diğer
%0
oy
İstanbul İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 31 Mar 19
  • 31 Mar 19
  • 31 Mar 19
  • 31 Mar 19
  • 31 Mar 19
  • %48,6
    4.156.036 oy
  • %48,8
    4.169.765 oy
  • %1,2
    103.364 oy
  • %0,2
    15.428 oy
  • %0,2
    14.657 oy
  • %48,6
    4.156.036 oy
  • %48,8
    4.169.765 oy
  • %1,2
    103.364 oy
  • %0,2
    15.428 oy
  • %0,2
    14.657 oy
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • VP
  • Bağımsız

*Haziran 2019 İstanbul Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Binali Yıldırım AK Parti
  • Ekrem İmamoğlu CHP
  • Necdet Gökçınar SP
  • Mustafa İlker Yücel VP
  • Dursunali Bacıoğlu Bağımsız
  • Katılım oranı % 0
  • Toplam seçmen10.570.939
  • Kullanılan oy0
  • Geçerli oy0
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.997.024
  • 30 Mar 148.936.053
  • 30 Mar 148.548.585
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • SP
  • VP
  • Bağımsız

*Haziran 2019 İstanbul Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Binali Yıldırım AK Parti
  • Ekrem İmamoğlu CHP
  • Necdet Gökçınar SP
  • Mustafa İlker Yücel VP
  • Dursunali Bacıoğlu Bağımsız
  • Katılım oranı % 0
  • Toplam seçmen10.570.939
  • Kullanılan oy0
  • Geçerli oy0
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.997.024
  • 30 Mar 148.936.053
  • 30 Mar 148.548.585
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 0 25 -25
  • CHP 0 14 -14
  • SP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İstanbul ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • AK Parti
  • CHP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • SP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0

Haziran 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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