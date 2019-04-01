31 Mart 2019 Ankara Yerel Seçim Sonucu-Ankara Seçim Sonuçları

Ankara Belediye Başkanlığı Yerel Seçim sonuçları. 31 Mart 2019 Ankara ili ve ilçelerinin seçim sonuçları sabırsızlıkla bekleniyordu. Ankara halkı seçim için erken saatlerde sandık başına gitti. Belediye başkan adayları Ankara' ili ve ilçelerinden kaç oy aldı? Belediye Başkanlığı seçim sonuçları Ankara'nın tüm detayları Ankara 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları sayfamızda.

Ankara Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Altındağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Ayaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Bala Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Beypazarı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Çamlıdere Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Çankaya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Çubuk Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Elmadağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Güdül Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Haymana Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Kalecik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Ankara Kızılcahamam Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Nallıhan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Polatlı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara şereflikoçhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Yenimahalle Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Gölbaşı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Keçiören Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Mamak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Sincan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Kazan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Akyurt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Evren Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Pursaklar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

ANKARA

Ankara, Türkiye'nin bir ili, başkenti ve en kalabalık ikinci şehri. Nüfusu 2018 itibarıyla 5.503.985 kişidir. Bu nüfus, 25 ilçede, 1433 mahallede bulunmaktadır. Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde kalan kuzey kesimleri hariç, büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Yüz ölçümü olarak ülkenin üçüncü büyük ilidir. Etrafı Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Konya ve Eskişehir illeri ile çevrilidir.

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Ankara'nın başkent ilan edilmesinin ardından (13 Ekim 1923) şehir hızla gelişmiş ve günümüzde Türkiye'nin ikinci en kalabalık ili olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan ilin topraklarının yarısı hâlâ tarım amaçlı kullanılmaktadır. Ekonomik etkinlik büyük oranda ticaret ve sanayiye dayalıdır. Tarım ve hayvancılığın ağırlığı ise giderek azalmaktadır. Ankara ve civarındaki gerek kamu sektörü gerek özel sektör yatırımları, başka illerden büyük bir nüfus göçünü teşvik etmiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze, nüfusu ülke nüfusunun iki katı hızda artmıştır. Nüfusun yaklaşık dörtte üçü hizmet sektörü olarak tanımlanabilecek memuriyet, ulaşım, haberleşme ve ticaret benzeri işlerde, dörtte biri sanayide, %2'si ise tarım alanında çalışır. Sanayi, özellikle tekstil, gıda ve inşaat sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Günümüzde ise en çok savunma, metal ve motor sektörlerinde yatırım yapılmaktadır. Türkiye'nin en çok sayıda üniversiteye sahip ili olan Ankara'da ayrıca, üniversite diplomalı kişi oranı ülke ortalamasının iki katıdır. Bu eğitimli nüfus, teknoloji ağırlıklı yatırımların gereksinim duyduğu iş gücünü oluşturur. Ankara'dan otoyollar, demir yolu ve hava yoluyla Türkiye'nin diğer şehirlerine ulaşılır.

Bilinen tarihi en az 10 bin yıl öncesine, Eski Taş Çağı'na ulaşan[6] Ankara, tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmıştır. Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti, il topraklarını kontrolleri altında tutmuştur. Tektosagların ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olan Ankara şehri ve Frigyalıların başkenti Gordion, il sınırları içinde yer alır. Yıldırım Bayezid'in Timurlenk'e yenik düştüğü Ankara Muharebesi Çubuk yakınlarında ve Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Muharebesi Polatlı yakınlarında yapılmıştır.

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İlin Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan kuzey kesimleri haricindeki büyük kısmı İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır ve kara iklimine sahiptir. Şehirler dışındaki il topraklarının büyük kısmı tahıl tarlalarıyla kaplı platolardan oluşur. İlin çeşitli yerlerindeki doğal güzellikler korumaya alınmış, dinlenme ve eğlence amaçlı kullanıma sunulmuştur. İlin adını taşıyan tavşanı, keçisi ve kedisi dünya çapında bilinir, armudu, çiğdemi, yerel yemeklerden Ankara tavası ve Kızılcahamam ve Beypazarı'nın maden suyu ise ülke çapında tanınır.