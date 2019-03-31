Seçim 2019! İstanbul, Ankara, İzmir yerel Seçim Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir seçmeni nasıl bir karar verdi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği İstanbul, Ankara İzmir ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? Bu soruların cevaplarını sonuçlar açıklanmaya başlamasıyla birlikte sayfamızda bulabilirsiniz.
İşte tüm detaylarıyla İstanbul yerel seçim sonuçlarının ve Meclis seçimi sonuçlarının yer aldığı sayfamız.
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İSTANBUL İLÇELERİ SEÇİM SONUÇLARI
İstanbul Adalar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Bakırköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Beşiktaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Beykoz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Beyoğlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Çatalca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Eyüp Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Fatih Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Gaziosmanpaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Kadıköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Kartal Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Sarıyer Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Silivri Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Şile Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Şişli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Üsküdar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Zeytinburnu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Büyükçekmece Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Kağıthane Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Küçükçekmece Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Pendik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Ümraniye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Bayrampaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Avcılar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Bağcılar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Bahçelievler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Güngören Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Maltepe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Sultanbeyli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Tuzla Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Esenler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Arnavutköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Ataşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Başakşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Beylikdüzü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Çekmeköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Esenyurt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Sultangazi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
ANKARA İLÇELERİ SEÇİM SONUÇLARI
Ankara Altındağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Ayaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Bala Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Beypazarı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Çamlıdere Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Çankaya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Çubuk Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Elmadağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Güdül Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Haymana Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Kalecik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Kızılcahamam Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Nallıhan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Polatlı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara şereflikoçhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Yenimahalle Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Gölbaşı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Keçiören Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Mamak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Sincan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Kazan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Akyurt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Evren Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Pursaklar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İZMİR İLÇELERİ SEÇİM SONUÇLARI
İzmir Aliağa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Bayındır Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Bergama Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Bornova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Çeşme Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Dikili Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Foça Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Karaburun Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Karşıyaka Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Kemalpaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Kınık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Kiraz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Menemen Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Ödemiş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Seferihisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Selçuk Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Tire Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Torbalı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Urla Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Beydağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Buca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Konak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Menderes Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Balçova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Çiğli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Gaziemir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Narlıdere Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Güzelbahçe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Bayraklı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Karabağlar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019