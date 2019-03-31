Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 İstanbul, Ankara, İzmir yerel Seçim Sonuçları - CANLI
SEÇİM SONUÇLARI

​Seçim 2019! İstanbul, Ankara, İzmir yerel Seçim Sonuçları sayfamızda - CANLI

Seçim 2019! İstanbul, Ankara, İzmir yerel Seçim Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 İstanbul, Ankara, İzmir Seçim Sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019'da seçim sonuçlarında hangi partiler öne geçti İstanbul, Ankara, İzmir ilinde partilerin oy oranları ve sandık sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları açıklanmaya başladığında sayfamızda olacak. İstanbul, Ankara, İzmir yerel seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
31 Mart seçimlerinde vatandaşlar bugün sandığa gitti.
31 Mart seçimlerinde vatandaşlar bugün sandığa gitti.

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir seçmeni nasıl bir karar verdi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği İstanbul, Ankara İzmir ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? Bu soruların cevaplarını sonuçlar açıklanmaya başlamasıyla birlikte sayfamızda bulabilirsiniz.

İşte tüm detaylarıyla İstanbul yerel seçim sonuçlarının ve Meclis seçimi sonuçlarının yer aldığı sayfamız.

İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İSTANBUL İLÇELERİ SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul Adalar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Bakırköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Beşiktaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Beykoz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Beyoğlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Çatalca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Eyüp Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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İstanbul Fatih Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Gaziosmanpaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Kadıköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Kartal Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Sarıyer Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Silivri Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Şile Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Şişli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Üsküdar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Zeytinburnu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Büyükçekmece Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Kağıthane Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Küçükçekmece Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Pendik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Ümraniye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Bayrampaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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İstanbul Avcılar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Bağcılar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Bahçelievler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Güngören Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Maltepe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Sultanbeyli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Tuzla Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Esenler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Arnavutköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Ataşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Başakşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Beylikdüzü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Çekmeköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Esenyurt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Sultangazi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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ANKARA İLÇELERİ SEÇİM SONUÇLARI

Ankara Altındağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Ayaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Bala Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Beypazarı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Çamlıdere Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Çankaya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Çubuk Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Elmadağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Güdül Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Haymana Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Kalecik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Kızılcahamam Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Nallıhan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Polatlı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara şereflikoçhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Yenimahalle Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Ankara Gölbaşı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Keçiören Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Mamak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Sincan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Kazan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Akyurt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Evren Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Pursaklar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İZMİR İLÇELERİ SEÇİM SONUÇLARI

İzmir Aliağa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Bayındır Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Bergama Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Bornova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Çeşme Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Dikili Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Foça Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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İzmir Karaburun Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Karşıyaka Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Kemalpaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Kınık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Kiraz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Menemen Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Ödemiş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Seferihisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Selçuk Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Tire Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Torbalı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Urla Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Beydağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Buca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Konak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Menderes Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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İzmir Balçova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Çiğli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Gaziemir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Narlıdere Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Güzelbahçe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Bayraklı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Karabağlar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
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