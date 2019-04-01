Seçim Gümüşhane Köse Seçim Sonuçları – Köse Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Köse Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Turgay Kesler
Turgay Kesler
MHP
%54,9
1.297 oy
Şerif Aygün
Şerif Aygün
AK Parti
%44,4
1.049 oy
Diğer
%1
17 oy
Gümüşhane - Köse İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %54,9
  • %44,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %54,9
  • %44,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
  • %50
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • %47,3
  • %50
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,7
Tüm Partiler
KLK KÜR TRL MER ŞİR KÖS
Kelkit
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Köse
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Kürtün
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Merkez
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Şiran
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Torul
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgay Kesler MHP
  • Şerif Aygün AK Parti
  • Yusuf Korkmaz SP
  • Timur Çeçen BTP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen2.813
  • Kullanılan oy2.417
  • Geçerli oy2.363
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.161
  • 30 Mar 141.924
  • 30 Mar 141.866
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köse Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %99,3
  • %54,9
  • %44,4
  • %99,3
  • %54,9
  • %44,4
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
KLK KÜR TRL MER ŞİR KÖS
Kelkit
yukleniyor
Köse
yukleniyor
Kürtün
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Şiran
yukleniyor
Torul
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgay Kesler MHP
  • Şerif Aygün AK Parti
  • Yusuf Korkmaz SP
  • Timur Çeçen BTP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen2.813
  • Kullanılan oy2.417
  • Geçerli oy2.363
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.161
  • 30 Mar 141.924
  • 30 Mar 141.866
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köse Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Köse Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • CHP
  • %54,9
    1.297 oy
  • %44,4
    1.049 oy
  • %0,5
    11 oy
  • %0,3
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %54,9
    1.297 oy
  • %44,4
    1.049 oy
  • %0,5
    11 oy
  • %0,3
    6 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    883 oy
  • %50
    933 oy
  • %2,7
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,3
    883 oy
  • %50
    933 oy
  • %2,7
    50 oy
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Gümüşhane İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gümüşhane ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gümüşhane Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %49,2
    9.182 oy
  • %30
    5.606 oy
  • %11,5
    2.142 oy
  • %7,5
    1.410 oy
  • %1,3
    250 oy
  • %49,2
    9.182 oy
  • %30
    5.606 oy
  • %11,5
    2.142 oy
  • %7,5
    1.410 oy
  • %1,3
    250 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,5
    12.193 oy
  • %36,3
    7.687 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,6
    755 oy
  • %1,3
    278 oy
  • %57,5
    12.193 oy
  • %36,3
    7.687 oy
  • %0
  • %3,6
    755 oy
  • %1,3
    278 oy
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    260 oy
  • %0
  • %0,1
    23 oy
  • %0
  • %0
  • %1,2
    260 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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