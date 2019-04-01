Seçim Gümüşhane Kürtün Seçim Sonuçları – Kürtün Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kürtün Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Enver Şen
Enver Şen
MHP
%56,1
1.578 oy
Ahmet Kanat
Ahmet Kanat
AK Parti
%41,9
1.179 oy
Diğer
%2
57 oy
Gümüşhane - Kürtün İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %56,1
  • %41,9
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %56,1
  • %41,9
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
  • %51,9
  • %0,7
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • %46,9
  • %51,9
  • %0,7
  • %0
  • %0
  • %0,5
Tüm Partiler
KLK KÜR TRL MER ŞİR KÖS
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Merkez
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Şiran
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Torul
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Enver Şen MHP
  • Ahmet Kanat AK Parti
  • Mahmut Çağlayan CHP
  • Mehmet Bedirhan Aktaş SP
  • Ali Haydar Topcu BTP
  • Katılım oranı % 90,7
  • Toplam seçmen3.204
  • Kullanılan oy2.907
  • Geçerli oy2.814
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.905
  • 30 Mar 142.670
  • 30 Mar 142.604
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kürtün Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %98
  • %56,1
  • %41,9
  • %98
  • %56,1
  • %41,9
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,4
  • %1,4
  • %0
  • %1,4
  • %1,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
KLK KÜR TRL MER ŞİR KÖS
Kelkit
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Köse
yukleniyor
Kürtün
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Şiran
yukleniyor
Torul
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Enver Şen MHP
  • Ahmet Kanat AK Parti
  • Mahmut Çağlayan CHP
  • Mehmet Bedirhan Aktaş SP
  • Ali Haydar Topcu BTP
  • Katılım oranı % 90,7
  • Toplam seçmen3.204
  • Kullanılan oy2.907
  • Geçerli oy2.814
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.905
  • 30 Mar 142.670
  • 30 Mar 142.604
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kürtün Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kürtün Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %56,1
    1.578 oy
  • %41,9
    1.179 oy
  • %1,4
    39 oy
  • %0,4
    11 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %56,1
    1.578 oy
  • %41,9
    1.179 oy
  • %1,4
    39 oy
  • %0,4
    11 oy
  • %0,2
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
    1.222 oy
  • %51,9
    1.351 oy
  • %0,7
    18 oy
  • %0,5
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %46,9
    1.222 oy
  • %51,9
    1.351 oy
  • %0,7
    18 oy
  • %0,5
    13 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Gümüşhane İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gümüşhane ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gümüşhane Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %49,2
    9.182 oy
  • %30
    5.606 oy
  • %11,5
    2.142 oy
  • %7,5
    1.410 oy
  • %1,3
    250 oy
  • %49,2
    9.182 oy
  • %30
    5.606 oy
  • %11,5
    2.142 oy
  • %7,5
    1.410 oy
  • %1,3
    250 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,5
    12.193 oy
  • %36,3
    7.687 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,6
    755 oy
  • %1,3
    278 oy
  • %57,5
    12.193 oy
  • %36,3
    7.687 oy
  • %0
  • %3,6
    755 oy
  • %1,3
    278 oy
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    260 oy
  • %0
  • %0,1
    23 oy
  • %0
  • %0
  • %1,2
    260 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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