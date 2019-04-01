31 Mart 2019 Torul Yerel Seçim Sonuçları
Evren Evrim Özdemir
MHP
%61,7
1.864 oy
Nidai Köroğlu
AK Parti
%36,1
1.091 oy
Diğer
%2
67 oy
Gümüşhane - Torul İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
Torul Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
Gümüşhane İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Gümüşhane ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kelkit Aziz Nas % 100 % 47 % 0 % 3,5 % 0 % 0 % 45,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kelkit Aziz Nas % 100 % 47,01 % 0 % 3,48 % 0 % 0 % 45,92 Bağımsız
- Kelkit (30 Mar 14) % 49,47 % 26,09 % 20,82 % 0 % 0 % 3,61 SP
- Köse Turgay Kesler % 100 % 44,4 % 54,9 % 0 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Köse Turgay Kesler % 100 % 44,39 % 54,89 % 0 % 0 % 0 % 0,47 SP
- Köse (30 Mar 14) % 50 % 47,32 % 0 % 0 % 0 % 2,68 SP
- Kürtün Enver Şen % 100 % 41,9 % 56,1 % 1,4 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kürtün Enver Şen % 100 % 41,9 % 56,08 % 1,39 % 0 % 0 % 0,39 SP
- Kürtün (30 Mar 14) % 51,88 % 46,93 % 0,69 % 0 % 0 % 0,5 SP
- Merkez Ercan Çimen % 100 % 49,2 % 30 % 7,5 % 11,5 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Ercan Çimen % 100 % 49,16 % 30,02 % 7,55 % 11,47 % 0 % 1,34 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 57,53 % 36,27 % 3,56 % 0 % 0 % 1,31 SP
- Şiran Mutlu Özel % 100 % 42,4 % 51,8 % 3,5 % 0 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şiran Mutlu Özel % 100 % 42,45 % 51,81 % 3,54 % 0 % 0 % 1,92 SP
- Şiran (30 Mar 14) % 50,58 % 47,21 % 0,61 % 0 % 0 % 1,6 SP
- Torul Evren Evrim Özdemir % 100 % 36,1 % 61,7 % 0 % 0 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Torul Evren Evrim Özdemir % 100 % 36,1 % 61,68 % 0 % 0 % 0 % 1,82 SP
- Torul (30 Mar 14) % 47,48 % 47,17 % 4,31 % 0 % 0 % 0,58 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Gümüşhane Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 85 / 85
- %100
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