Seçim Gümüşhane Torul Seçim Sonuçları – Torul Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Torul Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Evren Evrim Özdemir
Evren Evrim Özdemir
MHP
%61,7
1.864 oy
Nidai Köroğlu
Nidai Köroğlu
AK Parti
%36,1
1.091 oy
Diğer
%2
67 oy
Gümüşhane - Torul İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %61,7
  • %36,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • %61,7
  • %36,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
  • %47,5
  • %4,3
  • %0
  • %0
  • %1
  • %47,2
  • %47,5
  • %4,3
  • %0
  • %0
  • %1
Tüm Partiler
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Merkez
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Şiran
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Torul
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Evren Evrim Özdemir MHP
  • Nidai Köroğlu AK Parti
  • Hüseyin Yıldırım SP
  • Gürbüz Öztürk BTP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen3.923
  • Kullanılan oy3.245
  • Geçerli oy3.022
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.194
  • 30 Mar 142.695
  • 30 Mar 142.597
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Torul Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %97,8
  • %61,7
  • %36,1
  • %97,8
  • %61,7
  • %36,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
KLK KÜR TRL MER ŞİR KÖS
Kelkit
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Köse
yukleniyor
Kürtün
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Şiran
yukleniyor
Torul
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Evren Evrim Özdemir MHP
  • Nidai Köroğlu AK Parti
  • Hüseyin Yıldırım SP
  • Gürbüz Öztürk BTP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen3.923
  • Kullanılan oy3.245
  • Geçerli oy3.022
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.194
  • 30 Mar 142.695
  • 30 Mar 142.597
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Torul Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Torul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • CHP
  • %61,7
    1.864 oy
  • %36,1
    1.091 oy
  • %1,8
    55 oy
  • %0,4
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    1.864 oy
  • %36,1
    1.091 oy
  • %1,8
    55 oy
  • %0,4
    12 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
    1.225 oy
  • %47,5
    1.233 oy
  • %0,6
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,3
    112 oy
  • %47,2
    1.225 oy
  • %47,5
    1.233 oy
  • %0,6
    15 oy
  • %0
  • %4,3
    112 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,5
    12 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Gümüşhane İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gümüşhane ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gümüşhane Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %49,2
    9.182 oy
  • %30
    5.606 oy
  • %11,5
    2.142 oy
  • %7,5
    1.410 oy
  • %1,3
    250 oy
  • %49,2
    9.182 oy
  • %30
    5.606 oy
  • %11,5
    2.142 oy
  • %7,5
    1.410 oy
  • %1,3
    250 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,5
    12.193 oy
  • %36,3
    7.687 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,6
    755 oy
  • %1,3
    278 oy
  • %57,5
    12.193 oy
  • %36,3
    7.687 oy
  • %0
  • %3,6
    755 oy
  • %1,3
    278 oy
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    260 oy
  • %0
  • %0,1
    23 oy
  • %0
  • %0
  • %1,2
    260 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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